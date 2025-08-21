23.7 C
Comune di Arezzo
giovedì, Agosto 21, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncidente in A1 al km 328 nord: due giovani feriti e trasportati...

Incidente in A1 al km 328 nord: due giovani feriti e trasportati in ospedale

Traffico rallentato in A1 per lo scontro: soccorsi immediati e due giovani ricoverati in codice 2 alla Gruccia

Redazione
By Redazione

-

Questa mattina, alle ore 10:51, è stato attivato il 118 della ASL TSE per un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili lungo l’autostrada A1, al km 328 in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso della Misericordia di Castelfranco e Terranuova, insieme all’auto-infermieristica del Valdarno. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Nell’impatto sono rimasti feriti un giovane di 22 anni e una ragazza di 21 anni, entrambi trasportati in codice 2 all’ospedale della Gruccia.

Articoli correlati:

Incidente in A1 al km 358: ferito un 64enne, trasportato alla Gruccia Incidente in A1 nella notte: tre feriti Incidente stradale in via Tarlati: minore trasportato al San Donato Pedone investito a San Giovanni Valdarno: intervento del 118 Due incidenti stradali nella serata di ieri: feriti un 47enne e un 51enne Incidente a Camucia: auto si ribalta, conducente estratto dai Vigili del Fuoco Incidente notturno sulla Grosseto-Fano: cinque feriti trasportati in ospedale Incidente notturno a San Zeno: ferito un 23enne

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
ERP 2024, presentato il Rapporto analitico: 548 domande per l’edilizia residenziale pubblica ad Arezzo
Articolo successivo
PD Arezzo: “Giunta Ghinelli investa in manutenzione o si faccia da parte”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024