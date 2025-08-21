Incidente in A1 al km 328 nord: due giovani feriti e trasportati in ospedale

Questa mattina, alle ore 10:51, è stato attivato il 118 della ASL TSE per un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili lungo l’autostrada A1, al km 328 in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso della Misericordia di Castelfranco e Terranuova, insieme all’auto-infermieristica del Valdarno. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Nell’impatto sono rimasti feriti un giovane di 22 anni e una ragazza di 21 anni, entrambi trasportati in codice 2 all’ospedale della Gruccia.