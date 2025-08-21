Gin in Porchetta: a Monte San Savino torna l’evento che unisce porchetta e gin in un inedito food pairing

Dopo tre edizioni di grande successo, torna “Gin in Porchetta”, l’unico evento in Italia che celebra l’incontro tra la regina dello street food toscano e il distillato più amato degli ultimi anni. La quarta edizione si terrà venerdì 12 e sabato 13 settembre nei suggestivi giardini pensili di Monte San Savino, con inizio dalle ore 19.

L’iniziativa nasce dalla creatività di Stefano Del Pianta, fotografo food e ideatore del progetto @myginexperience, e di Alessandro Casini, barman e proprietario del Verdi Logge Garden Pub. Entrambi, oltre a essere appassionati promotori del gin Made in Italy, sono anche produttori con i rispettivi brand Dal Piatto al Bicchiere e Claves.

Protagonisti della due giorni saranno 21 produttori italiani di gin, provenienti da tutto lo Stivale, che proporranno degustazioni, racconti di botaniche e metodi di lavorazione, oltre alla possibilità di acquistare le bottiglie direttamente in loco. L’abbinamento con la porchetta calda, affettata al momento, offrirà un’esperienza di gusto unica, esaltata da contrasti e armonie tra sapidità e aromaticità.

L’evento sarà arricchito da intrattenimento musicale e dall’atmosfera suggestiva dei giardini pensili di Monte San Savino, un luogo che domina i tetti del borgo con una splendida vista sulla Valdichiana.

“Gin in Porchetta” si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Monte San Savino e con la storica Sagra della Porchetta, giunta quest’anno alla sua 61ª edizione. Una tradizione profondamente radicata: la porchetta savinese è infatti considerata una delle migliori d’Italia, caratterizzata dal profumo intenso di aglio e finocchio e da una carne tenera e saporita, simbolo di convivialità e territorio.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del gin, della buona cucina e delle eccellenze locali.