La Valdichiana protagonista a Senigallia Città Gourmet 2025

A fine agosto Senigallia (AN) torna a celebrare le eccellenze del gusto con la 5ª edizione di Senigallia Città Gourmet, l’evento che valorizza le tradizioni enogastronomiche della “spiaggia di velluto” e crea connessioni con altri territori simbolo della cucina italiana.

Domenica 31 agosto, dalle 18:00 fino a tarda sera, il Foro Annonario ospiterà una vera e propria Jam Session di sapori e racconti attorno alla “Venera Nera”, la spettacolare cucina a vista che farà da palcoscenico a chef, produttori e narratori del gusto. A condurre l’originale cooking-talk show sarà Monica Caradonna, volto di Linea Verde RAI, che guiderà il pubblico tra degustazioni e storie di due territori d’eccellenza: Valdichiana e Franciacorta.

La Valdichiana si presenterà con il suo simbolo più prestigioso, la carne di Razza Chianina. Non solo degustazioni, ma un vero percorso esperienziale: Andrea Petrini, Direttore del Consorzio IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, illustrerà come riconoscere la qualità della Chianina; Giovanni Corti, Presidente dell’Associazione Amici della Chianina, ne racconterà il valore identitario per il territorio.

Spazio anche alla pratica con il corso di cucina del macellaio Aldo Iacomoni, che mostrerà le tecniche di taglio e battuta della carne, e con il ‘grigliatore’ Giorgio Iacomoni che svelerà i segreti di una bistecca perfetta. Non mancheranno i vini, presentati da Eleonora Bianchi, Presidente della Strada del vino Terre di Arezzo, mentre il giornalista enogastronomico Claudio Zeni arricchirà la serata con curiosità e aneddoti legati alla Chianina e alla storia della Valdichiana.

Un’occasione unica per scoprire come questo territorio della Toscana orientale sappia raccontarsi attraverso i suoi sapori autentici, portando a Senigallia il meglio del Brand Valdichiana.