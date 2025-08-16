30.7 C
Comune di Arezzo
sabato, Agosto 16, 2025
type here...
HomeFoto e VideoLa festa dell’Assunta ad Arezzo Fotogallery

La festa dell’Assunta ad Arezzo
Fotogallery

La galleria fotografica, firmata da Felice Rogialli, racconta la preghiera e la devozione con cui la città si è affidata alla Vergine Maria, unita nel segno della pace e della speranza

Redazione
By Redazione

-

Articoli correlati:

Giostra del Saracino, la Simulazione in immagini: i giostratori sfidano il Buratto Passaggi d’autore: la 1000 Miglia ad Arezzo vista da Felice Rogialli Giostra: le foto della Prova Generale, i momenti salienti della vittoria biancoverde Fotogallery – Investitura dei giostratori e bollatura dei cavalli in piazza San Francesco Arezzo: tutti a tavola per il rito delle cene propiziatorie (Galleria Fotografica) Lettura del bando: il rito che apre la Giostra – Galleria Fotografica Giostra: il corteo storico torna a sfilare: benedizione del vescovo sul sagrato della cattedrale Teatro Archeologico 2025: immagini dal Parco del Sodo

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Le Madonne di Arezzo: tra storia, fede e curiosi aneddoti
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024