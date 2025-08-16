30.7 C
Le Madonne di Arezzo: tra storia, fede e curiosi aneddoti

Le Madonne di Arezzo: tra storia, fede e curiosi aneddoti

Il gossip di Cesare Fracassi
Un itinerario tra devozione popolare e storie curiose nelle vie e periferie di Arezzo

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi

-

Oltre alla celebre Madonna del Conforto — simbolo dell’insurrezione del 1799 al grido di “Viva Maria!” contro l’occupazione francese, partita da Arezzo e diffusasi fino a Roma e alla Romagna — la città custodisce numerose altre immagini sacre. Passeggiando per le sue strade, possiamo incontrarne una all’angolo di Borgunto, un’altra poco prima di entrare in Piazza, e ancora tra via Cavour e via del Saracino.

Di due di queste, situate nella prima periferia, vale la pena raccontare.
La prima si trova lungo il percorso che da San Leo porta al molino del Romboli. Secondo la tradizione, fu eretta grazie all’intercessione e al contributo di un’ex prostituta, desiderosa di ottenere perdono per la sua vita passata. Viene spontaneo chiedersi — con un sorriso — quante Madonne avremmo trovato in ogni strada, se ogni donna della stessa professione avesse fatto lo stesso voto.

La seconda è la cosiddetta Madonna dei Legni, collocata all’angolo tra via Redi e la strada che conduce ai Cappuccini. Il nome deriva dall’usanza, un tempo diffusa, di lasciare fascine di legna ai piedi dell’immagine per riscaldare i frati cappuccini, facilmente riconoscibili dal caratteristico cappuccio a punta.

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
Dello stesso autore

