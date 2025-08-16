Le Madonne di Arezzo: tra storia, fede e curiosi aneddoti

Oltre alla celebre Madonna del Conforto — simbolo dell’insurrezione del 1799 al grido di “Viva Maria!” contro l’occupazione francese, partita da Arezzo e diffusasi fino a Roma e alla Romagna — la città custodisce numerose altre immagini sacre. Passeggiando per le sue strade, possiamo incontrarne una all’angolo di Borgunto, un’altra poco prima di entrare in Piazza, e ancora tra via Cavour e via del Saracino.

Di due di queste, situate nella prima periferia, vale la pena raccontare.

La prima si trova lungo il percorso che da San Leo porta al molino del Romboli. Secondo la tradizione, fu eretta grazie all’intercessione e al contributo di un’ex prostituta, desiderosa di ottenere perdono per la sua vita passata. Viene spontaneo chiedersi — con un sorriso — quante Madonne avremmo trovato in ogni strada, se ogni donna della stessa professione avesse fatto lo stesso voto.

La seconda è la cosiddetta Madonna dei Legni, collocata all’angolo tra via Redi e la strada che conduce ai Cappuccini. Il nome deriva dall’usanza, un tempo diffusa, di lasciare fascine di legna ai piedi dell’immagine per riscaldare i frati cappuccini, facilmente riconoscibili dal caratteristico cappuccio a punta.