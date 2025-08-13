Guasto al gruppo frigo del nuovo blocco operatorio di San Donato: garantite urgenze e interventi complessi

Un guasto tecnico ai gruppi frigo del nuovo blocco operatorio dell’ospedale San Donato ha richiesto l’intervento immediato del personale tecnico della Asl Toscana sud est. Il malfunzionamento, aggravato dalle alte temperature di questi giorni, ha reso necessaria l’adozione di misure urgenti per garantire la climatizzazione delle sale chirurgiche e la continuità delle attività.

Per sopperire temporaneamente al problema, saranno installati due gruppi frigo portatili aggiuntivi a partire da domani, che entreranno a pieno regime entro martedì prossimo. La nuova struttura, inaugurata a maggio e dotata di tecnologie avanzate, sta affrontando alcune fisiologiche difficoltà di avvio legate alla complessità dei sistemi installati.

Grazie alla collaborazione tra personale sanitario e tecnico, l’impatto sull’attività chirurgica è stato minimizzato: sono state riprogrammate le operazioni non urgenti, mentre le urgenze e gli interventi più complessi sono stati assicurati senza interruzioni.

La direzione aziendale, per voce del direttore generale Marco Torre, ha espresso gratitudine verso tutti gli operatori coinvolti, sottolineando l’impegno nel trovare soluzioni rapide. È già previsto, per il prossimo autunno, un intervento di sostituzione delle macchine per il condizionamento d’aria, per un investimento complessivo di circa 800.000 euro.