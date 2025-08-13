30.8 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Agosto 13, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaTumulazioni di Fabio Fioroni e Carla Bazzani: decisione straordinaria del Comune

Tumulazioni di Fabio Fioroni e Carla Bazzani: decisione straordinaria del Comune

Tumulazioni di Fabio Fioroni e Carla Bazzani: decisione straordinaria del Comune In una nota, la vice sindaca Lucia Tanti spiega la scelta: “Non si può aspettare oltre”.

Redazione
By Redazione

-

In una nota, la vicesindaca Lucia Tanti spiega la scelta: “Non si può aspettare oltre” 

La tumulazione di Fabio Fioroni si svolgerà venerdì 16 agosto alle ore 11:00.
Nella stessa giornata, alle ore 10:30, verrà tumulata anche la signora Carla Bazzani, deceduta insieme al proprio gatto in circostanze drammatiche.

Il provvedimento relativo alla signora Bazzani è stato disposto in via eccezionale: pur non avendo ancora ricevuto il nullaosta dal congiunto notificato, il responsabile dell’operazione ha deciso di procedere “sotto la propria responsabilità”, ritenendo impossibile attendere ulteriormente. “So bene che l’iter non è corretto – ha spiegato – ma mi assumo in prima persona questa forzatura”.

D’accordo con il Sindaco, entrambe le tumulazioni saranno a carico del Comune, come già avviene in altre situazioni di disagio, indipendentemente dall’attenzione mediatica suscitata. Per entrambi i casi è stata richiesta la presenza di un sacerdote.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Croce Bianca di Arezzo per la consueta disponibilità e collaborazione.

Articoli correlati:

Arezzo, l’ultimo viaggio di Otto: quando una città sceglie di esserci: appello al sindaco West Nile, primo caso in Toscana: donna di 85 anni ricoverata ad Arezzo Incidente sulla SR69 a Pergine Valdarno: auto e autocarro a metano coinvolti, due feriti in ospedale Terrore ad Arezzo: 55enne attende l’ex compagna fuori dal lavoro con una pistola, arrestato Scuola Acropoli chiusa domani, 14 marzo, per allerta meteo arancione Incidente sulla E45: 33enne trasportato in ospedale in codice 2 Lite su un autobus ad Arezzo: intervengono le forze dell’ordine Asini bloccati su isolotti nell’Arno: Vigili del Fuoco in azione per il salvataggio

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Guasto al gruppo frigo del nuovo blocco operatorio di San Donato: garantite urgenze e interventi complessi
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024