Tumulazioni di Fabio Fioroni e Carla Bazzani: decisione straordinaria del Comune

In una nota, la vicesindaca Lucia Tanti spiega la scelta: “Non si può aspettare oltre”

La tumulazione di Fabio Fioroni si svolgerà venerdì 16 agosto alle ore 11:00.

Nella stessa giornata, alle ore 10:30, verrà tumulata anche la signora Carla Bazzani, deceduta insieme al proprio gatto in circostanze drammatiche.

Il provvedimento relativo alla signora Bazzani è stato disposto in via eccezionale: pur non avendo ancora ricevuto il nullaosta dal congiunto notificato, il responsabile dell’operazione ha deciso di procedere “sotto la propria responsabilità”, ritenendo impossibile attendere ulteriormente. “So bene che l’iter non è corretto – ha spiegato – ma mi assumo in prima persona questa forzatura”.

D’accordo con il Sindaco, entrambe le tumulazioni saranno a carico del Comune, come già avviene in altre situazioni di disagio, indipendentemente dall’attenzione mediatica suscitata. Per entrambi i casi è stata richiesta la presenza di un sacerdote.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Croce Bianca di Arezzo per la consueta disponibilità e collaborazione.