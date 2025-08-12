Arezzo: i ladri sfondano le casse… e pigliano una boccata d’aria!

Ad Arezzo, stanotte, verso le due, ‘na banda de fenomeni ha deciso di fare il colpo grosso all’Esselunga. Entrano, scassinano le casse self-service come se dovessero trovarci il tesoro dei Medici… e invece? Un bel nulla!

Nemmeno un euro, manco il resto di un caffè.

Pare che ‘ste casse, la notte, siano tutte vuote (e te pareva!). Quindi i nostri “Arsenio Lupin” se son portati a casa solo la soddisfazione di aver fatto casino e lasciato un sacco di danni.

Il tutto è durato giusto il tempo di un caffè: l’allarme ha suonato e la polizia è arrivata a razzo. Ora stanno guardando le telecamere per capire chi sono questi geni del crimine.

Colpo a vuoto… ma danni a iosa.