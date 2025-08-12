25.6 C
Comune di Arezzo
martedì, Agosto 12, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo: i ladri sfondano le casse… e pigliano una boccata d’aria!

Arezzo: i ladri sfondano le casse… e pigliano una boccata d’aria!

Commenti ai fatti
Stanotte all’Esselunga d’Arezzo i ladri han sfondato le casse self… e c’hanno trovato solo l’eco! Risultato: danni, allarme e polizia a razzo. Oh ragazzi… se rubà è un’arte, voi siete pittori co’ le mani legate!

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Ad Arezzo, stanotte, verso le due, ‘na banda de fenomeni ha deciso di fare il colpo grosso all’Esselunga. Entrano, scassinano le casse self-service come se dovessero trovarci il tesoro dei Medici… e invece? Un bel nulla!
Nemmeno un euro, manco il resto di un caffè.

Pare che ‘ste casse, la notte, siano tutte vuote (e te pareva!). Quindi i nostri “Arsenio Lupin”  se son  portati a casa solo la soddisfazione di aver fatto casino e lasciato un sacco di danni.

Il tutto è durato giusto il tempo di un caffè: l’allarme ha suonato e la polizia è arrivata a razzo. Ora stanno guardando le telecamere per capire chi sono questi geni del crimine.

Colpo a vuoto… ma danni a iosa.

Articoli correlati:

Arezzo LED-istrutta: l’illuminazione storica fa le valigie, restano solo le nude verità Ponte a Rigutino messo in sicurezza: transenna monolato e via, a posto anche la coscienza Arezzo, il sindaco ricorda Fabio Fioroni: la nota arriva un pò tardi Le epiche gesta del sindaco: quando l’ordinario diventa leggenda Arezzo e provincia in codice arancione: Ghinelli tra caschetto, stivali e… tombini bloccati Arezzo tra rifiuti e turismo: mentre le strade si riempiono di spazzatura, arriva il grande evento delle biciclette d’epoca! FAREAREZZO: promesse, sicurezza e manutenzione. I motori si scaldano, le buche restano Arezzo, commercianti multati per le lavagnette: vietato attirare clienti!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Lucy, il pappagallo albino dagli occhi rossi che ha trovato casa e affetto
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024