Lucy, il pappagallo albino dagli occhi rossi che ha trovato casa e affetto

Quando si incontra un pappagallo albino dagli occhi rossi, piccolo e timido, la pazienza è la chiave per farlo ambientare. È ciò che ha fatto il suo nuovo compagno umano: prima l’accoglienza in gabbia, poi la libertà graduale in un ambiente ricco di piante rampicanti, adatto alle sue esigenze naturali.

Lucy — questo il nome scelto, anche se il sesso resta un mistero — vive da oltre un mese in questa nuova casa. Ama stare sulla spalla del proprietario, considera la testa pelata del suo amico come pista di atterraggio e punto di saluto mattutino. Il suo menù ideale è semplice: miglio, insalata fresca (mai di frigorifero) e dolci parole.

La notte, quando la stanza va arieggiata, torna in gabbia. Ha imparato che a certe ore è il momento di ritirarsi sul ramo più alto, senza disturbare: può dormire o “pensare agli uccelli suoi”. Durante il giorno, invece, si mostra affettuoso: strofina il becco sul collo, rugola piano, e perfino interagisce con il touch screen dello smartphone, incuriosito dal cinguettio di altri pappagalli.

Da qualche settimana, sulle ali sono apparse sfumature nere che lo allontanano dagli standard da esposizione, ma per il suo proprietario resta un compagno unico e insostituibile. “Ora mi sta baciando dietro l’orecchio — racconta sorridendo — è un amore.”