25.6 C
Comune di Arezzo
martedì, Agosto 12, 2025
type here...
HomeBlogsLucy, il pappagallo albino dagli occhi rossi che ha trovato casa e...

Lucy, il pappagallo albino dagli occhi rossi che ha trovato casa e affetto

Il gossip di Cesare Fracassi
Storia di Lucy, il pappagallo albino dagli occhi rossi che ha trasformato una casa in un nido di affetto.

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Quando si incontra un pappagallo albino dagli occhi rossi, piccolo e timido, la pazienza è la chiave per farlo ambientare. È ciò che ha fatto il suo nuovo compagno umano: prima l’accoglienza in gabbia, poi la libertà graduale in un ambiente ricco di piante rampicanti, adatto alle sue esigenze naturali.

Lucy — questo il nome scelto, anche se il sesso resta un mistero — vive da oltre un mese in questa nuova casa. Ama stare sulla spalla del proprietario, considera la testa pelata del suo amico come pista di atterraggio e punto di saluto mattutino. Il suo menù ideale è semplice: miglio, insalata fresca (mai di frigorifero) e dolci parole.

La notte, quando la stanza va arieggiata, torna in gabbia. Ha imparato che a certe ore è il momento di ritirarsi sul ramo più alto, senza disturbare: può dormire o “pensare agli uccelli suoi”. Durante il giorno, invece, si mostra affettuoso: strofina il becco sul collo, rugola piano, e perfino interagisce con il touch screen dello smartphone, incuriosito dal cinguettio di altri pappagalli.

Da qualche settimana, sulle ali sono apparse sfumature nere che lo allontanano dagli standard da esposizione, ma per il suo proprietario resta un compagno unico e insostituibile. “Ora mi sta baciando dietro l’orecchio — racconta sorridendo — è un amore.”

Articoli correlati:

Il tempo dei pantaloni corti. Ricordi d’estate e d’avventura Dall’Europa unita alla dipendenza energetica: un percorso segnato Calcio, salame e camicie stirate: cronache di un tifoso (e di una santa donna) L’illusione dell’invisibilità Tra i cavalieri di Malta e il puzzo di uova marce: un viaggio in Italia Quando i denti finanziavano la banda Gli italiani nella battaglia di Little Bighorn Tra sogno e realtà

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, arrestato spacciatore in flagranza: sequestrati cocaina, hashish e contanti
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024