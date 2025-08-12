25.6 C
Comune di Arezzo
martedì, Agosto 12, 2025
Raffaele Ciurnelli trionfa in Belgio: nuovo titolo ITF per il giovane talento del Tennis Giotto

Raffaele Ciurnelli si impone nel torneo ITF J100 di Maaseik, confermando il suo talento anche nel doppio con Pietro Ricci.

Redazione
Continua la scalata internazionale di Raffaele Ciurnelli. Il giovane tennista aretino, portacolori del Tennis Giotto, ha conquistato il titolo nel torneo Under 18 di grado J100 della International Tennis Federation disputato a Maaseik, in Belgio. Accompagnato dal maestro Andrea Pecorella, Ciurnelli ha sfoderato una prestazione di alto livello, cedendo un solo set in cinque incontri contro avversari provenienti da tutta Europa e confermando solidità tecnica, resistenza mentale e maturità agonistica.

Il momento più impegnativo del percorso è arrivato nei quarti di finale, con un combattutissimo match contro il britannico Rhys Lawlor chiuso 7-5 al terzo set. In semifinale l’aretino ha superato 6-3 6-1 il ceco Max Frohlich, mentre in finale ha regolato con autorità il francese Benoit Gendolf 6-2 6-2.

Soddisfazioni anche nel doppio, dove Ciurnelli ha giocato insieme a Pietro Ricci del Ct Massa Lombarda, con cui a marzo aveva già vinto un J100 in Turchia. La coppia italiana è arrivata fino alla finale, arrendendosi solo ai fratelli cechi Jan e Max Frohlich con il punteggio di 3-6 5-7.

Dopo la convocazione in azzurro per i Campionati Europei Under 16 del 2024, questo nuovo successo internazionale conferma la crescita di Ciurnelli e la qualità del lavoro svolto insieme allo staff tecnico del Tennis Giotto.

Redazione
