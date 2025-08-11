Coppa Italia: l’Arezzo debutta contro il Bra, aperta la prevendita dei biglietti

Scatterà oggi alle 14 la prevendita per il primo impegno stagionale dell’Arezzo in Coppa Italia. Sabato 16 agosto, alle ore 18, gli amaranto ospiteranno al Comunale i piemontesi del Bra, neopromossi tra i professionisti. I tagliandi resteranno in vendita fino al fischio d’inizio del match.
Punti vendita autorizzati:
- Amaranto Store, Corso Italia 19-21-23
- New Energy Valdichiana Hotel (reception), Rigutino Est 183 – Arezzo
- Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri
- Vieri Dischi, Corso Italia 89
- Tabaccheria Francini, Località Ponte a Chiani
- Tutti i punti vendita TicketOne autorizzati
- Prezzi in prevendita:
- Tribuna VIP: €75,00*
- Tribuna Centrale: €45,00* (6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00)
- Tribuna Laterale: €25,00* (6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00)
- Curva Sud: €12,00* (6-14 anni €6,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €9,00)
- Curva Nord [ospiti]: €12,00* (solo in prevendita)* Acquisto online: maggiorazione per commissioni bancarie.
Prezzi al botteghino (aperto dalle 15:30, ingresso Viale Gramsci):
- Tribuna VIP: €75,00
- Tribuna Centrale: €50,00 (6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00)
- Tribuna Laterale: €30,00 (6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €22,00)
- Curva Sud: €16,00 (6-14 anni €8,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €10,00)Note:
Ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni (senza biglietto).
Biglietti nominativi: serve un documento d’identità valido.
Accesso gratuito per invalidi 100% (richiesta anticipata secondo le modalità indicate nella sezione accrediti su ssarezzo.it/accrediti).