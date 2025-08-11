31.3 C
Comune di Arezzo
lunedì, Agosto 11, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàArezzo tra le città più care d’Italia: sesta per inflazione e +622...

Arezzo tra le città più care d’Italia: sesta per inflazione e +622 euro annui per famiglia

Inflazione sopra la media nazionale: Arezzo nella top ten italiana per rincari

Redazione
By Redazione

-

Secondo la classifica di luglio stilata dall’Unione Nazionale Consumatori su dati Istat, Arezzo si colloca al sesto posto tra le città italiane più costose in termini di aumento del costo della vita.

Nel dettaglio, l’inflazione annua registrata nel capoluogo è pari al +2,3%, con una spesa aggiuntiva stimata di 622 euro per una famiglia media. Si tratta di un livello superiore alla media nazionale (+1,7% e +427 euro), che pone Arezzo in compagnia di città come Padova (quinta con +634 euro) e Pistoia (quarta con +649 euro).

In vetta alla graduatoria troviamo Rimini (+2,8% e +771 euro), seguita da Bolzano (+2,2% e +730 euro) e Belluno (+2,6% e +678 euro). A chiudere la top ten, con un rincaro di 541 euro, ci sono Lucca e Siena.

Sul fronte opposto, Pisa è la città più “virtuosa” con un’inflazione dello 0,6% e un aumento di soli 162 euro annui.

Il dato di Arezzo conferma come la Toscana sia tra le regioni più colpite dal caro vita, con un rincaro medio di 421 euro annui a famiglia e un’inflazione dell’1,6%, superiore solo a quella registrata in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Articoli correlati:

Scoperta shock: la schiacciata alla fiorentina è in realtà aretina TPL in crisi in Toscana e Arezzo: sindacati in agitazione fino al 30 aprile Arezzo in prima linea nella sperimentazione dello psicologo di base: il servizio si estende a venti presidi toscani Arezzo sconfitto dal Carpi: il tabù continua dopo 59 anni Un “ponte blu” sul fiume Arno: restituitta la continuità ecologica ai pesci Chimet investe in Forciot OY per rafforzare la presenza nei mercati high-tech Nomadi digitali: chi sono i lavoratori viaggianti del nuovo millennio Boom dell’export ad Arezzo: +45,6% nel 2024 grazie a gioielleria e metalli preziosi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Coppa Italia: l’Arezzo debutta contro il Bra, aperta la prevendita dei biglietti
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024