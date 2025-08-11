30.7 C
Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo

L'emittente aretina ottiene i diritti esclusivi per trasmettere le gare della squadra amaranto.

La Lega Pro ha assegnato ad Amaranto Channel i diritti in esclusiva per trasmettere in diretta e in differita le partite dell’Arezzo.

«L’assegnazione – spiega l’editore Francesca Manzo – è avvenuta tramite bando e asta, con più soggetti interessati. Grazie a questo pacchetto, la nostra emittente è ora “Official Media Local Partner” riconosciuto dalla Lega Pro per la SS Arezzo, ruolo che si affianca a quello di Media Partner per tutte le squadre amaranto nella stagione in corso. Oltre ai contenuti esclusivi già disponibili, trasmetteremo sei gare in diretta acquistate con questo bando, e confidiamo di ampliare il numero con una prossima procedura, in cui avremo diritto di prelazione».

Il direttore Luca Caneschi lancia un appello ai tifosi: «Mutuando lo slogan della Giostra del Saracino, un’altra nostra grande produzione, vi dico che per non perdervi nemmeno un minuto della stagione dell’Arezzo dovete sintonizzarvi sul canale 97 di Amaranto Channel e sui nostri canali social».

Nei prossimi giorni verrà presentato il palinsesto dedicato all’Arezzo. Intanto la redazione è già pronta a “scendere in campo” per la prima gara di Coppa di Serie C contro il Bra.

