Incidente sulla SR71 a Capolona: auto si ribalta, conducente in salvo

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti oggi, alle ore 13:10, per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Regionale 71, nel tratto compreso tra le uscite di Capolona Sud e Capolona Nord. Il sinistro ha coinvolto un solo veicolo, una Fiat Qubo, che si è ribaltata su un fianco in carreggiata per cause ancora in corso di accertamento.

All’arrivo della squadra VF, il conducente – unico occupante dell’auto – era già stato estratto dal veicolo ed era assistito dal personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, scollegandone l’impianto elettrico e verificando l’assenza di perdite di carburante.

La circolazione sulla SR71 è momentaneamente regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e i sanitari del 118.