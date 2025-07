Due incidenti stradali in Valdichiana e Valtiberina: due 63enni in ospedale in codice 2

Giornata di intenso lavoro ieri per i soccorsi in provincia di Arezzo, con due gravi incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento di ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso Pegaso.

Il primo incidente si è verificato alle ore 18:21 in via dell’Infernaccio, nel comune di Monte San Savino, tra Montagnano e Frassineto. Coinvolta un’auto. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Monte San Savino con infermiere a bordo, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso 1. Il conducente, un uomo di 63 anni, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Un’ora più tardi, alle 19:23, altro intervento di emergenza, questa volta ad Anghiari, per un incidente che ha visto coinvolta una moto. Sono accorse le ambulanze infermieristiche di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano. Anche in questo caso il conducente, un uomo di 63 anni, è stato elitrasportato in codice 2 all’ospedale di Careggi da Pegaso 3. A bordo della moto anche una giovane passeggera minorenne, trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.