Consiglio Comunale del 24 luglio: interrogazioni su sicurezza, rifiuti, viabilità e aumento del costo della vita. Maggioranza in affanno sulle delibere

Il Consiglio Comunale di Arezzo del 24 luglio si è aperto con numerose interrogazioni presentate dai consiglieri su temi di stretta attualità per la città.

Il consigliere Marco Donati ha chiesto chiarimenti sugli atti vandalici che hanno colpito l’istituto “Giorgio Vasari”, interrogando la giunta sulla possibilità di potenziare la videosorveglianza. La risposta del vicesindaco Lucia Tanti e dell’assessore Alessandro Casi è stata chiara: il sistema verrà esteso a tutto il complesso scolastico, con lavori previsti entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

Michele Menchetti ha sollevato la questione della salma trasportata a Cesena per la cremazione, a causa delle problematiche tecniche del forno crematorio aretino. L’assessore Alberto Merelli ha spiegato come l’impianto, datato e dotato di una sola linea operativa, richieda manutenzioni che comportano inevitabili interruzioni. Tra le soluzioni prospettate vi sono l’installazione di una seconda linea o un sistema refrigerante per la conservazione delle salme, ma entrambi rappresentano investimenti onerosi.

Sulla viabilità, Luciano Ralli ha portato l’attenzione sui chiusini metallici rumorosi nelle zone di via Emilia e via Dovizi, mentre Alessandro Caneschi ha chiesto aggiornamenti sulla riqualificazione del laghetto del parco Pertini, progetto fermo dal 2022. L’assessore Casi ha assicurato l’impegno del Comune a sollecitare le aziende proprietarie dei chiusini e ha confermato che il progetto per il parco è in fase di definizione, con interventi che, una volta avviati, non si protrarranno a lungo.

Valentina Sileno ha interrogato la giunta sulla carenza di parcheggi in centro storico, soprattutto durante gli eventi. Casi ha risposto elencando i 207 nuovi posti auto creati negli ultimi cinque anni in diverse zone strategiche del centro.

Non è mancato il tema della sicurezza urbana, con Giovanni Donati che ha chiesto interventi per la messa in sicurezza dei pini di via Fra Guittone, le cui radici hanno danneggiato strada e marciapiedi. Casi ha rassicurato che le valutazioni sono in corso e che si cercherà una soluzione che tuteli sia le piante sia la sicurezza pubblica.

Sulle criticità del servizio rifiuti, Marco Donati e Michele Menchetti hanno evidenziato la crescente insoddisfazione dei cittadini, soprattutto nelle frazioni. L’assessore Marco Sacchetti ha ribadito i dati in miglioramento sulla raccolta differenziata, passata dal 33% al 66% in dieci anni, e ha invitato i cittadini a utilizzare i canali ufficiali per segnalare disservizi, evitando i social. Ha inoltre annunciato un monitoraggio settimanale con Sei Toscana.

Infine, Donati ha sollevato il problema dell’aumento del costo della vita, con Arezzo che figura al sesto posto tra le città italiane per l’incremento annuo (+595 euro). Merelli ha risposto che la dinamica dei prezzi segue quella nazionale e che i margini di intervento dell’amministrazione riguardano solo i servizi a domanda individuale, per i quali è stata mantenuta una politica di tariffe invariate negli ultimi anni.

Sul fronte delle pratiche, sono state approvate le delibere riguardanti i campi prova dei quartieri di Porta Crucifera e di Porta Santo Spirito. La quasi unanimità ha riconosciuto il valore sociale di queste realtà, eccetto il voto contrario di Michele Menchetti, contrario al principio della sanatoria.

Tuttavia, il Consiglio ha visto il venir meno del numero legale durante la discussione sul piano di recupero del Pionta, evento che ha scatenato le critiche dell’opposizione. Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo) hanno stigmatizzato “il clima da vacanza anticipata della maggioranza e della giunta”, denunciando il rischio di una paralisi amministrativa proprio nei mesi cruciali che precedono le elezioni.

“La città non può permettersi di rallentare fino a fermarsi – hanno dichiarato – prigioniera di un ‘atteggiamento balneare’ che si trascina da tempo nelle file del centrodestra.”