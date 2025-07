Aretino in vacanza investe una ragazza di 21 anni: guidava senza patente, lei lotta per la vita

È ricoverata in condizioni gravissime, ma stabili, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi la 21enne investita nella serata di ieri da un’auto in contrada Conversano, a pochi metri dalla propria abitazione. Alla guida della vettura, una Nissan Note, c’era un 43enne residente a Cortona, privo di patente e in vacanza in Puglia.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava ancora sul ciglio della strada, appena oltre il cancello di casa, quando l’auto, affrontando una curva a velocità sostenuta, ha perso il controllo. La Nissan ha centrato la ragazza in pieno, scaraventandola sull’asfalto. Subito dopo, la vettura si è ribaltata più volte su se stessa, terminando la corsa al centro della carreggiata, completamente distrutta.

Alcuni residenti della zona, allarmati dal forte boato, sono accorsi per prestare i primi soccorsi. La 21enne, rimasta a terra priva di sensi e in arresto respiratorio, è stata rianimata sul posto grazie all’intervento tempestivo di alcuni vicini, che hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del 118. I sanitari, giunti poco dopo, hanno trasportato la giovane in codice rosso al Perrino, dove resta in prognosi riservata.

Alla guida della Nissan un 43enne, risultato sprovvisto di patente, che al momento dell’incidente appariva in evidente stato confusionale e presumibilmente alterato. L’uomo è stato accompagnato anch’egli all’ospedale, dove è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolemici per accertare se fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. A bordo della vettura viaggiava anche un passeggero, proprietario dell’auto, pure lui residente a Cortona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, supportati dai Carabinieri, per i rilievi tecnici e per avviare le indagini. Al vaglio degli inquirenti non solo la dinamica esatta dell’accaduto, ma anche le gravi responsabilità legate alla guida senza patente e all’eventuale stato di alterazione psico-fisica del conducente.