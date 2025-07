Il Parco dell’Anfiteatro riapre completamente: accesso anche da via Crispi dal 23 luglio

Dopo mesi di attesa, il Parco dell’Anfiteatro di Arezzo riapre nella sua totalità. A partire da mercoledì 23 luglio alle ore 7:30, anche il cancello su via Crispi sarà nuovamente accessibile, sancendo la piena restituzione alla città di uno dei suoi spazi più simbolici e ricchi di storia.

Il parco, sviluppato attorno all’anfiteatro romano del II secolo d.C. e all’ex monastero di San Bernardo – oggi sede del Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”, fa parte della rete della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura. Pensato nei primi del Novecento come spazio di passeggio e riflessione immerso nell’archeologia, torna ora nella sua completezza a disposizione di cittadini e visitatori.

Una prima riapertura era già avvenuta il 12 aprile, con l’accesso dal lato di via Margaritone, grazie a un intervento condiviso tra il Ministero della Cultura e la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo. In quell’occasione erano stati installati nuovi arredi urbani in plastica riciclata, donati da Aisa Impianti – Zero Spreco tramite Art Bonus, e inaugurata anche una casetta per il booksharing, in collaborazione con la Biblioteca Città di Arezzo.

Il completamento degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio arboreo ha ora permesso la riapertura anche del lato su via Crispi, fino a oggi rimasto chiuso per motivi di sicurezza. Decisivo il contributo del Comune di Arezzo, che ha collaborato con il Ministero al ripristino e alla manutenzione delle strutture.

«Il lavoro sinergico portato avanti negli ultimi mesi – commenta l’assessore Alessandro Casi – è una risposta concreta ai cittadini, che possono finalmente tornare a vivere pienamente uno dei luoghi simbolo della città. La riapertura del cancello su via Crispi rappresenta il completamento di un percorso di valorizzazione e collaborazione istituzionale.»

Anche Stefano Casciu, direttore regionale dei Musei nazionali Toscana, e Maria Gatto, direttrice del Museo, sottolineano il valore dell’intervento:

«Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini, esempio virtuoso di come la cura del patrimonio pubblico possa generare valore culturale e sociale.»

La gestione dell’area resta affidata al Ministero della Cultura, mentre il Comune di Arezzo si occuperà dell’apertura e chiusura quotidiana dei cancelli.

Questa riapertura rappresenta l’inizio di una nuova stagione per il Parco: non solo giardino urbano e area di sosta, ma luogo destinato a ospitare eventi culturali, didattici e manifestazioni, contribuendo così alla crescita turistica e alla vita sociale della città.

Il Parco dell’Anfiteatro torna a essere spazio di incontro tra natura e memoria, dove la storia dialoga con il presente e ogni passante può riscoprire il piacere della lentezza, della lettura e della meraviglia dell’antico.

Orari di apertura del Parco dell’Anfiteatro: