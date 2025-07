Arezzo Celtic Festival: tre giorni tra rievocazioni, musica e magia al parco Pertini

Il “portale del tempo” sta per riaprirsi ad Arezzo. Da venerdì 25 a domenica 27 luglio, il parco Pertini ospiterà l’undicesima edizione dell’Arezzo Celtic Festival, evento ormai immancabile dell’estate cittadina, organizzato dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie. Oltre cinquanta iniziative gratuite animeranno le tre giornate, offrendo un’immersione completa nella cultura dei celti, degli etruschi e dei romani.

L’inaugurazione è prevista per venerdì alle ore 18.00 con i saluti istituzionali, la presentazione del programma, l’apertura del mercatino artigianale e degli stand gastronomici, attivi per tutto il weekend. Tra le novità culinarie spiccano i piatti ispirati alla tradizione vichinga, le proposte gluten free e le bevande storiche.

Dalle ore 20.00, spazio all’intrattenimento con danze irlandesi, spettacoli con il fuoco, musica celtica dal vivo, e performance artistiche che coinvolgeranno il pubblico sotto le stelle. Le esibizioni della scuola Clover, di Les Danseuses de Sherazade, di Olivia Mancino (con “Al Kimiya”) e delle band Clan Argantia e Lugus promettono emozioni tra cornamuse, flauti e tamburi.

Il sabato e la domenica, dalle 16.00 in poi, l’area degli accampamenti storici prenderà vita grazie a rievocatori provenienti da tutta Italia, che proporranno attività manuali, giochi per tutte le età e dimostrazioni di vita quotidiana in costume, tra tende, armi, utensili e cerimonie come il matrimonio celtico “handfasting” e i tornei tra clan.

Momento clou del sabato sarà lo spettacolo “La Battaglia di Arezzo” (ore 21.00) a cura del clan Lagòi e dell’associazione Bjarkamal, seguito alle 23.00 dall’accensione del fuoco sacro con i druidi, simbolo del trionfo del sole. Sempre sabato, una speciale ambientazione fantasy trasformerà il parco in un mondo di rituali druidici, danze e combattimenti, coinvolgendo i visitatori come protagonisti.

Non mancheranno i laboratori artigianali e spirituali: dalla costruzione di bacchette magiche, tamburi e amuleti, alle scuole di danza con la spada, alla tessitura e alla lavorazione del vetro. Prevista anche la lettura dei tarocchi e un cerchio esperienziale con i cristalli.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla riflessione e alla spiritualità con un ciclo di conferenze su druidismo, simboli magici, reincarnazione e molto altro. Tra i temi trattati: “Druidismo, oggi”, “La festività di Lughnasadh”, “Simboli nordici e celtici” e “Il Rinascimento druidico moderno di J.R.R. Tolkien”.

In tutte le giornate sarà inoltre presentato il libro “51. Posta dall’Aldilà”, un viaggio tra razionale e irrazionale.

«L’Arezzo Celtic Festival è una festa di comunità, storia e creatività che ogni anno cresce e coinvolge sempre più persone – spiega Lorenzo Roggi dell’associazione organizzatrice –. Chiediamo comprensione per i possibili disagi, ma siamo certi che lo spirito di condivisione e bellezza di queste giornate porterà valore alla città e ai suoi abitanti».