Tragico scontro tra auto e moto sulla SR71: muore soccorritore della Croce Rossa di Arezzo

È accaduto intorno alle ore 15 di oggi, lungo la Strada Regionale 71 in località Madonna di Mezzastrada, nei pressi del distributore Eni ad Arezzo. Un violento incidente ha coinvolto un’auto e una moto, provocando la morte sul colpo del motociclista, Alessio Rosadi , 38 anni, originario di Pieve al Toppo. L’uomo, volontario della Croce Rossa di Arezzo, era molto conosciuto nell’ambito del soccorso sanitario locale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica di Arezzo, due ambulanze BLSD della Croce Bianca e della Misericordia di Arezzo, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto, un uomo di 44 anni, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato in codice 2 (media gravità).

Stando a quanto trapelato, Rosadi era diretto a Brolio, nel comune di Castiglion Fiorentino, per partecipare al funerale di un familiare.

La notizia ha immediatamente scosso profondamente l’ambiente del soccorso. Alessio era una figura ben conosciuta da tutti: aveva iniziato la sua attività alla Misericordia, per poi entrare a far parte della Croce Rossa, dove operava come autista, soccorritore e anche istruttore.

Anche sua sorella è impegnata nel mondo del soccorso. Alessio lascia nel dolore la compagna, i genitori ancora giovani e i suoi fratelli.

Si tratta del secondo incidente mortale nel territorio aretino nel giro di 24 ore: nella giornata precedente ha perso la vita anche Gianna Corgiatini, 56 anni, di Agazzi, in un tragico fuori strada.