Motocross d’epoca: Alessandro Orbati è campione europeo. Storico trionfo per Arezzo in Germania

Alessandro Orbati ha portato in alto i colori di Arezzo e dell’Italia conquistando il titolo di Campione Europeo di Motocross d’Epoca. L’impresa è arrivata ieri in Germania, dove il pilota aretino, in sella a una storica moto Villa, ha dominato le manche con determinazione, tecnica e cuore.

Portacolori dell’Associazione Motociclistica Aretina, Orbati ha scritto una pagina memorabile dello sport locale, centrando il successo in una disciplina affascinante, dove la passione si intreccia con la storia del motociclismo.

«La moto Villa è parte della tradizione del nostro sport – ha commentato Orbati con emozione – Vincere con lei ha un significato speciale. Dedico questo titolo al mio Motoclub, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno sostenuto lungo il cammino.»

Il titolo europeo rappresenta il coronamento di una stagione eccezionale, segnata da impegno costante e amore per il motocross “vintage”. Un successo che riempie d’orgoglio non solo il Motoclub aretino, ma l’intera città.

Per l’Associazione Motociclistica Aretina, da sempre impegnata nella promozione del motociclismo storico, questa vittoria è anche il riconoscimento di un lavoro paziente e appassionato. Il motocross d’epoca, infatti, continua a raccogliere consensi tra veterani e nuove generazioni.

Con questo trionfo, Alessandro Orbati entra di diritto nell’albo d’oro europeo, consacrandosi tra i grandi protagonisti del motocross d’epoca e regalando ad Arezzo un risultato da ricordare.