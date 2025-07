Cortona celebra Frances Mayes: cittadina italiana tra emozioni e applausi

Un momento toccante e partecipato quello di sabato 5 luglio a Cortona, dove Frances Mayes, celebre autrice di Sotto il sole della Toscana, ha ricevuto la cittadinanza italiana per meriti speciali. La cerimonia, svoltasi nella sala del Consiglio comunale gremita di cittadini e autorità, ha visto gli interventi di figure istituzionali come il sindaco Luciano Meoni e il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo. Dopo il giuramento ufficiale, Mayes ha pronunciato un discorso colmo di gratitudine: «Sono profondamente onorata. Non dimenticherò mai questa giornata». L’accoglienza è stata impreziosita dalla presenza del Gruppo storico e dagli sbandieratori di Cortona, in una cornice di emozioni e orgoglio cittadino.