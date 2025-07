Motoclub “Discorsi Pochi” porta i bambini in sella: grande successo per il Corso Hobby Sport ad Arezzo

Si è concluso con entusiasmo il Corso Hobby Sport organizzato dal Motoclub “Discorsi Pochi” di Arezzo, sotto l’egida della CSAS-FMI (Commissione Sviluppo Attività Sportive della Federazione Motociclistica Italiana). Una giornata all’insegna del divertimento, della passione per le due ruote e, soprattutto, della sicurezza, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo del motociclismo.

Grazie all’esperienza e alla professionalità dei tecnici federali Fabio Franci e Dario Calugi, numerosi bambini hanno potuto provare per la prima volta l’emozione di guidare una moto, affrontando un percorso di avviamento studiato per introdurre in modo semplice e protetto le basi di questa affascinante disciplina sportiva.

Luca Dirindelli, Delegato Provinciale FMI di Arezzo, ha commentato:

“È una gioia vedere tanti bambini avvicinarsi al motociclismo. Calugi e Franci hanno svolto un lavoro eccezionale, unendo tecnica, passione e attenzione costante alla sicurezza”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ad Alessandro Maccioni, Coordinatore Nazionale CSAS, per il prezioso supporto e la disponibilità che hanno reso possibile la riuscita dell’evento, lasciando un ricordo positivo nei partecipanti e nelle loro famiglie.

L’iniziativa rispecchia appieno la missione della CSAS-FMI: promuovere lo sport motoristico tra i giovani attraverso esperienze ludico-educative, che uniscano passione, rispetto delle regole e cultura della sicurezza.