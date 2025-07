Hotel di lusso ad Arezzo? Menchetti: “Prima riqualifichiamo la città, poi penseremo a cinque stelle e jet set”

In una nota diffusa alla stampa, il consigliere comunale Michele Menchetti interviene sul dibattito sollevato da Giuseppe “Sugar” Angiolini e dall’assessore al turismo Simone Chierici circa l’assenza di alberghi di fascia alta ad Arezzo.

Secondo Menchetti, prima di puntare a un hotel a cinque stelle la città deve risolvere problemi di decoro e servizi che la fanno somigliare “più a un paesone che a un capoluogo elegante”. Camminando dal centro alla periferia—osserva—si incontrano erba alta lungo le strade, buche nell’asfalto, cestini traboccanti e parchi trascurati. A ciò si aggiungono edifici comunali abbandonati (ex corpo di guardia in piazza Fanfani, ex Banca d’Italia, ex macelli, ecc.), fondi sfitti perfino in Corso Italia e capannoni dismessi che accolgono il visitatore appena uscita dall’autostrada.

Il quadro peggiora in stazione, dove la presenza di senzatetto e la carenza di taxi o bar serali non trasmettono sicurezza. Servizi essenziali per una città turistica—dai bagni pubblici agli orari dei negozi—sono scarsi, mentre la programmazione culturale resta concentrata in pochi mesi e in poche sedi.

Con questi presupposti, sostiene il consigliere, nessuna catena specializzata in hotel di lusso rischierebbe un investimento permanente: “Non abbiamo ancora il volume di visitatori facoltosi che giustifichi una struttura aperta 365 giorni all’anno”. Anzi, persino il turismo “di qualità”, avverte, potrebbe scegliere altre mete se Arezzo dovesse continuare a mostrarsi trascurata.

Per cambiare rotta Menchetti indica una serie di priorità — manutenzione costante di strade e verde pubblico, recupero degli immobili, potenziamento dei servizi, calendario culturale diffuso tutto l’anno, negozi e locali aperti anche la sera e la domenica. Solo così, conclude, Arezzo potrà realmente puntare al turismo di fascia alta e accogliere ospiti del calibro di Victoria Beckham, invano invitata anni fa da Angiolini.

“Consolidiamo prima l’accoglienza che abbiamo già—dice—poi, quando la città sarà pulita, sicura e vivace, potremo parlare seriamente di hotel di lusso.”