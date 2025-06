Mengo/Music Fest 2025: il festival compie 21 anni!

📍 Arezzo, Parco Il Prato

📅 8–13 luglio 2025

🎶 Oltre 50 artisti tra live e dj set

🎟️ Ingressi gratuiti e serate speciali

Torna il festival che da oltre 20 anni anima l’estate toscana con una line-up ricca, trasversale e di altissimo livello. Si parte l’8 luglio con una serata omaggio a Paolo Benvegnù, con ospiti come Ermal Meta, Irene Grandi, Piero Pelù, Tosca e Dente, e si chiude il 13 luglio con PUPO e i suoi 50 anni di carriera. In mezzo: Afterhours, Fast Animals and Slow Kids, Giorgio Poi, Lucio Corsi, Joan Thiele, Boss Doms, Samuel dj set, e tantissimi altri!

Un festival gratuito e inclusivo, sostenuto da Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour, con Oxfam Italia come Charity Partner.

🌍 Musica, cultura, solidarietà, comunità.

📲 Scopri il programma completo su www.mengomusicfest.com