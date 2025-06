Sharing mobility gratuita ad Arezzo per gli abbonati al trasporto pubblico fino a fine 2025

Grazie al rinnovo dei fondi stanziati dalla Regione Toscana, il servizio di sharing mobility gratuito sarà disponibile ad Arezzo fino al 31 dicembre 2025 per tutti gli abbonati al trasporto pubblico locale.

Gli utenti in possesso di un abbonamento mensile, trimestrale o annuale con Autolinee Toscane potranno continuare a usufruire gratuitamente del pass mensile Tier-Dott, del valore di 120 euro, per l’utilizzo dei monopattini elettrici in condivisione. L’iniziativa, che promuove una mobilità urbana sostenibile e alternativa all’auto privata, consente ogni 30 giorni di richiedere un nuovo pass per tutta la durata residua dell’abbonamento.

Per accedere al servizio è necessario visitare il portale dedicato all’indirizzo http://tinyurl.com/ArezzoDott e compilare il modulo con i propri dati (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale). L’utente riceverà via e-mail un codice alfanumerico univoco da inserire nell’app Dott, nella sezione “Promozioni”.

Una misura concreta che incentiva l’intermodalità e rende più agevoli e sostenibili gli spostamenti quotidiani in città.