Raccolta rifiuti, Scelgo Arezzo all’attacco: “Cassonetti scomparsi e porta a porta disorganizzato”

Aumentano le segnalazioni dei cittadini sui disservizi nella raccolta dei rifiuti e i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno, lanciano un nuovo attacco all’amministrazione.

“La razionalizzazione dei cassonetti ha ridotto sensibilmente il numero di postazioni – dichiarano –. In alcune zone i contenitori sono stati eliminati del tutto, costringendo i residenti a percorrere anche centinaia di metri per gettare l’immondizia. In altri casi, i cassonetti ricompaiono dopo una rimozione iniziale, creando ulteriore confusione”.

Nel mirino anche l’estensione del sistema porta a porta, che secondo Donati e Sileno “sta generando dubbi e disagi, come dimostrano le petizioni già in circolazione per chiederne la revisione”.

I due consiglieri criticano duramente la risposta dell’assessore all’ambiente Marco Sacchetti durante l’ultimo Consiglio Comunale: “Per lui i problemi non esistono e le segnalazioni sono solo ‘esercizi da social’”.

Da qui il doppio invito: “Ai cittadini diciamo di usare i canali ufficiali dell’amministrazione e del gestore per ogni segnalazione. All’assessore Sacchetti, invece, suggeriamo di uscire dal palazzo, osservare da vicino la situazione in città e partecipare alle assemblee pubbliche sul tema. Lo invitiamo formalmente alla prossima, come quella molto partecipata tenutasi a Staggiano”.