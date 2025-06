“I suoni della natura”: a Raggiolo nasce un percorso musicale immerso nel verde

Un nuovo spazio per vivere la natura attraverso i suoni. Nel Parco Fluviale della Mercatella, lungo il torrente Barbozzaia a Raggiolo, è stato inaugurato il percorso “I suoni della natura”: quattro installazioni sonore ed esperienziali pensate per far dialogare ambiente, percezione e creatività.

Le postazioni – “La macchina del tuono”, “La macchina della pioggia”, “Lo xilofono del vento” e “La voce dell’uomo” – sono strumenti artistici e interattivi che riproducono e amplificano i rumori del paesaggio naturale, invitando i visitatori a un coinvolgimento sensoriale in armonia con l’ambiente. Il progetto, promosso dal Comune di Ortignano Raggiolo, è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR nell’ambito dell’intervento “Attrattività dei borghi storici”.

Il Parco Fluviale si estende per oltre seimila metri quadrati in un’area storicamente destinata al mercato del borgo, oggi trasformata in uno spazio verde sostenibile e accessibile. Tra zone relax, aree picnic, luoghi dedicati alla meditazione e spazi per eventi, il nuovo percorso sonoro rappresenta l’elemento più innovativo del progetto.

«Il Parco Fluviale della Mercatella – afferma il sindaco Emanuele Ceccherini – è un luogo di rara bellezza, restituito alla comunità grazie a un intervento che unisce natura, cultura e tecnologia. Le nuove postazioni sonore rappresentano un’opportunità per vivere in modo immersivo e consapevole la ricchezza del nostro ambiente».

Il parco sarà protagonista anche della rassegna RaggioloEstate2025, curata dalla Brigata di Raggiolo, che animerà l’estate con eventi, passeggiate e attività all’aria aperta.