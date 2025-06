Il calcio ad Arezzo: dai tempi di Ferrario al nuovo Comunale

Ricordo poco, ma nitidamente mi viene in mente quella volta al Principe di Piemonte, quando si stappavano bottiglie di spumante. C’erano Battello Lucioli, Il Ficai, Fausto Bianconi… e anche il mi’ babbo. Avevano appena venduto Ferrario, difensore di 23 anni, alla Lucchese, per 10 milioni di lire. Ma nemmeno quella somma riuscì a risanare le casse dell’Arezzo Calcio, che cominciò un lento declino fino alla retrocessione in Promozione.

Fu in quel periodo che iniziai a seguire — o meglio, mi portarono a vedere — le partite di calcio. Ma, a dirla tutta, ero più interessato a giocare sotto la tribuna tubolare di Varese che a seguire davvero il gioco. Solo in seguito cominciai a capire qualcosa, ai tempi di Maggi, Rossi, Santoni, Ugolini, Scatizzi, Cati, Morelli, e il mitico Lenci di Camaiore, che riuscì persino a piegare le mani del portiere Mattrel dell’Ancona, in una Serie D d’altri tempi.

Poi vennero anche gli “impeccabili” Tassinari e Meroi, noti per non colpire mai di testa…

Il vecchio “Mancini”

Lo stadio Mancini, mezzo bombardato, aveva un muro di cinta in mattoni e una pista che vide passare sia il Giro della Toscana che il Giro del Casentino, con protagonisti del calibro di Bartali, Coppi e Magni. La tribuna principale era scoperta, a sinistra degli spogliatoi. A destra, invece, stava quella in ferro, coperta. La “maratona” non era altro che una gradinata a tre scalini, con posti solo in piedi.

C’erano poi i “portoghesi” sul sovrappasso della ferrovia, proprio accanto al passaggio a livello, e un grande cancello di lamiera a nord per far passare anche i carri dei circhi: ricordo l’Apollo, il Medrano e persino l’Americano.

Sul campo restava sempre segatura, utile in caso di pioggia, e si giocava anche con la neve. La tribuna stampa, in legno grigio, fu poi spostata al nuovo stadio. Fu lì che Mario D’Ascoli iniziò a imparare i rudimenti della critica sportiva, grazie agli insegnamenti del direttore de La Nazione di Arezzo.

Lo stadio Comunale e il nuovo inizio

Nel 1960 partirono i lavori per il nuovo Stadio Comunale, inaugurato il 24 settembre 1961 con uno squallido 0-0 contro lo Spezia in Serie C. Lo stadio si presentava con una bella tribuna coperta, una più bassa semicoperta e una discreta maratona. Intorno, una pista per gli sbandieratori — che, calcisticamente, sembrano non portare molta fortuna — e un muro in cemento: curvo verso San Cornelio, lineare verso la città.

Ma per arrivarci… era un’impresa! Una stradina sterrata piena di buche portava a un piazzale non asfaltato, un vero disastro. Uno “stadio cesso”, per dirla senza troppi giri di parole.

Col tempo però qualcosa è cambiato. Interventi importanti nel 1990, poi il grande salto di qualità per il ritorno in Serie B nel 2003. E per fortuna, il nostro Presidente si è messo “di buzzo buono” per dare alla città uno stadio finalmente degno del suo pubblico.

Speriamo solo di meritarcelo tutti: tifosi, calciatori, e chi continuerà a raccontare il calcio aretino con la stessa passione di chi lo ha vissuto fin dagli anni del vecchio Ferrario.