Arezzo, tra calciomercato e solidarietà: Fossa 1991 dona 2.500 euro alla neonatologia del San Donato

Notizie miste tra sport e solidarietà per l’Arezzo. Sul fronte del calciomercato, è stato ufficialmente presentato il portiere Venturi. Avvistati anche gli attaccanti Pattarello e Tavernelli insieme ai rispettivi procuratori segno di possibili movimenti.

In entrata l’Arezzo mostra interesse per l’esperto esterno destro Diakité, 31 anni, reduce dalla stagione con la Torres, e per Cicerelli, esterno sinistro della Ternana ma di proprietà del Catania. Trattative o semplici sondaggi? Le prossime ore potrebbero chiarire meglio la situazione.

Intanto, arriva un bel gesto fuori dal campo: il Gruppo Fossa Arezzo 1991 ha donato 2.500 euro al reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale San Donato. I fondi, raccolti durante il “Torneo Pao 2025” il 31 maggio scorso, serviranno per acquistare due copri-incubatrici e per la formazione degli operatori sanitari. La responsabile del reparto, dott.ssa Letizia Magi, ha ringraziato i tifosi per il prezioso sostegno, che conferma il forte legame tra squadra, tifoseria e città.