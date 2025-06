Cari segni zodiacali, siete pronti ad affrontare una settimana dove le stelle sembrano più confuse di un gatto davanti a un cetriolo? I pianeti hanno deciso di giocare a Risiko con le vostre vite: qualcuno conquista, altri si ritirano in bagno a piangere. Qualunque sia il vostro destino, ricordate: il karma non dorme mai, e Mercurio retrogrado è solo una scusa per chi sbaglia sempre.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Il tuo entusiasmo è contagioso, come una zanzara in camera alle 3 di notte. Sei pronto a lanciarti in nuovi progetti, ma forse dovresti prima finire quelli vecchi… tipo dal 2018. In amore, sei passionale come un reality trash: coinvolgente, ma alla lunga stanca.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Testardo come sempre, ma questa settimana sei particolarmente deciso a non ascoltare nessuno, neanche te stesso. Il tuo conto in banca piange, ma tu continui a pensare che lo shopping curi l’anima. Spoiler: non lo fa. In compenso, sei sexy come una brioche calda al mattino. Qualcuno cederà.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli troppo. No, davvero. Anche le stelle hanno messo il silenziatore sulle tue notifiche astrali. Sei il re delle contraddizioni e cambi idea più spesso di un influencer in crisi. Tuttavia, la tua intelligenza salva la situazione, ma solo se riesce a battere la tua superficialità.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sensibile come un film di Natale a luglio, piangi per ogni sciocchezza ma poi pretendi di fare il duro. Hai bisogno di una coccola, ma riceverai solo email con “Gentile promemoria”. In amore sei in modalità “se non mi ami subito, ti cancello”. Relax, drama queen.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Sei al centro dell’attenzione anche quando nessuno ti sta guardando. Hai un ego che potrebbe avere un suo codice fiscale, ma almeno hai stile. Questa settimana fai un passo indietro, non per umiltà, ma perché ti sei dimenticato dove stavi andando. Ricorda: comandare è bello, ma ogni tanto ascoltare pure.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Organizzi tutto nei minimi dettagli, poi la vita arriva e ti ride in faccia. Hai l’agenda piena ma il cuore vuoto, sarà il momento di cambiare priorità? La tua mania di perfezione ti rende insopportabile e affascinante allo stesso tempo. Come un Excel con le formule giuste.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Hai così tanti dubbi che anche il menù del ristorante ti stressa. La tua diplomazia rasenta la codardia, ma almeno nessuno ti odia… anche se nessuno si fida troppo. In amore, sei pronto a dare tutto, tranne una risposta chiara. Deciditi, o qualcuno deciderà per te.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Misterioso, intenso e un tantino vendicativo. Anzi, tanto. Questa settimana sei come un film thriller: affascinante, ma nessuno sa come va a finire. Occhio a non mordere la mano che ti accarezza: non è il momento di tirare fuori le unghie, almeno non ancora.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Sempre alla ricerca di libertà, ma poi ti lamenti se resti solo. Hai l’entusiasmo di un bambino e la coerenza di un politico. Attenzione ai colpi di testa, soprattutto se hai già pochi capelli. Viaggia pure, ma stavolta portati anche un po’ di responsabilità nel bagaglio a mano.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Serio, determinato, lavoratore… insomma, un po’ noioso. Questa settimana hai l’occasione di mollare il controllo e vivere un po’. Ma lo farai? Certo che no. Però il destino ti osserva con un sopracciglio alzato. Se non ti sciogli, qualcuno ti scongelerà a forza di sorprese.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Originale fino al punto da risultare incomprensibile anche a Google Translate. Hai idee brillanti, ma spesso ti manca la voglia di realizzarle. Smetti di predicare libertà e prova ad abbracciare l’impegno. Sarà strano all’inizio, tipo bere acqua frizzante per chi ama la liscia, ma può piacerti.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sogni ad occhi aperti mentre il resto del mondo paga bollette. Hai il cuore grande, sì, ma ogni tanto il cervello dovrebbe darti una mano. In amore sei dolce e confuso, come un gelato che si scioglie al sole. Attenzione a chi approfitta della tua bontà: non tutti meritano il tuo dramma.

CONCLUSIONE:

Le stelle vi osservano, ma non vi proteggono. Sono spettatrici annoiate, come noi davanti all’ennesimo reboot. Questa settimana non aspettate miracoli: fatevi furbi, ironici e soprattutto… siate un po’ meno voi stessi. A volte funziona.

Ci risentiamo con più disincanto e meno pazienza. Buona sopravvivenza cosmica!