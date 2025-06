Giostra del Saracino 2025, al via l’acquisto dei biglietti: Click Giostra Day mercoledì 11 giugno

In vista della 147esima edizione della Giostra del Saracino, in programma sabato 21 giugno alle ore 21.30, il Comune di Arezzo comunica le modalità ufficiali di vendita dei biglietti.

Il primo passaggio per assicurarsi un posto sarà il “Click Giostra Day”, in programma mercoledì 11 giugno, dalle 15.00 alle 15.30 (o fino a esaurimento delle richieste). Sarà possibile compilare un form online per prenotare il diritto all’acquisto dei biglietti. Ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 tagliandi.

👉 Link diretto al form

⚠️ Attenzione: non saranno accettate deleghe. Il ritiro dei biglietti dovrà essere effettuato personalmente da chi ha effettuato la prenotazione, presentando un documento d’identità.

Modalità di prenotazione e ritiro:

I primi 100 utenti a compilare correttamente il form avranno accesso prioritario all’acquisto.

Verrà attivato un filtro su indirizzo email e IP per evitare doppie richieste.

Gli utenti selezionati riceveranno, entro giovedì 12 giugno ore 12.00 , una mail con la fascia oraria di presentazione al botteghino , valida per la giornata di venerdì 13 giugno (dalle 9.00 alle 19.00).

Il ritiro avverrà presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” , in Piazza Libertà 1 (Palazzo Comunale) .

I primi 50 prenotati saranno convocati al mattino, i restanti 50 al pomeriggio.

Una volta conclusa la fase su prenotazione, la vendita libera inizierà sabato 14 giugno dalle ore 9.00, presso la stessa biglietteria, per le tribune Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold (max 4 biglietti per persona). Da domenica 15 giugno, saranno disponibili anche i posti in piedi e i biglietti per la Prova Generale prevista per giovedì 19 giugno alle 21.30.

Dal 16 giugno, sarà attiva anche la vendita online su https://discoverarezzo.ticka.it.

Prezzi biglietti Giostra del Saracino (21 giugno):

TRIBUNA CHIMET POLTRONCINE : Settore Lancia d’Oro: €100 Centrale: €70 Fontana: €60

TRIBUNA CHIMET : Centrale: €60 Laterale Buratto: €50 Laterale Fontana: €40

TRIBUNA ORCHIDEA PREZIOSI : Primo settore: €50 Secondo settore: €40

TRIBUNA CHIMERA GOLD : Posto unico: €30

POSTI IN PIEDI : Intero: €10 Ridotto (5-14 anni e over 70): €6



🎟️ Tariffe ridotte di 10 euro su ogni tribuna per bambini 5-14 anni e over 70. Ingresso gratuito per i bimbi fino a 4 anni, se in braccio a un adulto. Animali non ammessi.

Prezzi Prova Generale (19 giugno):

TRIBUNA CHIMET : €7

TRIBUNA ORCHIDEA PREZIOSI : €5

TRIBUNA CHIMERA GOLD : €5

Posti in piedi: €2

(Riduzioni non previste)

Politiche di rimborso:

In caso di rinvio , il biglietto sarà valido per la nuova data.

In caso di interruzione prima della chiamata del primo giostratore , è previsto il rimborso (escluse prevendite/commissioni).

Nessun rimborso se l’interruzione avviene dopo l’inizio della Giostra.

In caso di annullamento, non essendo la manifestazione ripetibile, non sarà effettuato alcun rimborso.

📍 Contatti utili: