Arrestato ad Arezzo un 35enne per detenzione di cocaina ai fini di spaccio: scoperto doppio nascondiglio tra auto e casa

Nel corso di specifici servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’intervento è scattato la scorsa settimana, quando gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, impegnati in un’attività di osservazione nel territorio comunale, hanno notato un’auto con andatura sospetta. Alla guida si trovava un soggetto con precedenti specifici, che è stato immediatamente fermato per un controllo.

Durante l’ispezione del veicolo, i poliziotti hanno scoperto un sofisticato sistema di occultamento ricavato nell’airbag, dove erano nascosti 10 involucri termosaldati contenenti complessivamente 28 grammi di cocaina. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione funzionante e 2.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata quindi estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno sequestrato altri 10 involucri contenenti altri 28 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, due telefoni cellulari e materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo, l’arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.