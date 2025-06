Grave infortunio sul lavoro davanti al supermercato: uomo travolto da un macchinario durante lo scarico

Grave incidente sul lavoro questa mattina nel piazzale del supermercato Conad di via Martiri di Nassiriya. Un uomo di 53 anni è rimasto travolto da un pesante macchinario, probabilmente un compattatore per bottiglie di plastica, durante le operazioni di scarico da un tir.

L’allarme è scattato alle ore 11:10, con l’attivazione del 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Castiglion Fiorentino e della Misericordia di Cortona con infermiere a bordo, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’elisoccorso Pegaso 2 e il personale del Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro).

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice 2 (media gravità) al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I tecnici della Asl incaricati della sicurezza nei luoghi di lavoro hanno effettuato i rilievi come da protocollo.