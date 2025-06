Orrore a Bologna: due uomini trovati sgozzati in casa, una delle vittime è di Arezzo

Macabro ritrovamento questa mattina, lunedì 2 giugno, in un appartamento di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina a Bologna. Due uomini, Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo, e Luca Gombi, 50 anni, bolognese, sono stati rinvenuti senza vita dalla Polizia dopo una segnalazione. Entrambi sono stati brutalmente uccisi con un’arma da taglio.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Monaldi sarebbe stato sgozzato, mentre Gombi è stato colpito all’addome con estrema violenza. I corpi sono stati trovati nella loro abitazione intorno alle 8 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, la Scientifica e il medico legale. Entrambe le vittime erano incensurate.

I due uomini, legati da una relazione e sposati civilmente nel 2023, convivevano nell’appartamento dove è avvenuto l’omicidio. Secondo le prime informazioni, avevano subaffittato una stanza a un terzo individuo, attualmente irreperibile e attivamente ricercato dagli inquirenti. Gli investigatori non escludono che l’uomo possa avere un ruolo centrale nella vicenda.

Le indagini sono in pieno svolgimento per chiarire il movente, che al momento resta sconosciuto. La Scientifica ha avviato rilievi approfonditi all’interno dell’abitazione per raccogliere ogni possibile traccia utile all’identificazione dell’autore o degli autori del duplice delitto.

Nella foto da Facebook Luca Monaldi