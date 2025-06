Arezzo, tragico schianto in zona Catona: perde la vita un motociclista di 52 anni

Drammatico incidente questa mattina, lunedì 2 giugno, in via Montefeltro, all’incrocio con via Linoli, nella zona Catona di Arezzo. Intorno alle 8.20, una moto e un’autovettura si sono scontrate violentemente per cause in corso di accertamento.

A perdere la vita è stato il centauro, un uomo di 52 anni. All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo era in condizioni critiche. Nonostante le manovre di rianimazione messe in atto dal personale sanitario, per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’automedica, l’elisoccorso Pegaso 1, i volontari del BLSD CB Arezzo e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

La zona dell’incidente è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La notizia ha destato profondo cordoglio tra i residenti del quartiere.

(Foto PlayVideo di Jonathan Barillari)