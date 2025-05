Grave investimento a Il Riccio (Cortona): muore un uomo di 39 anni

Grave incidente stradale questa mattina, martedì 27 maggio, intorno alle ore 07:44, lungo la strada regionale 71 nei pressi della località Il Riccio, nel comune di Cortona (Arezzo). Un uomo di 39 anni, di origine albanese e residente a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, è stato investito e ucciso da un’auto mentre camminava a piedi sul margine della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della vettura, un ragazzo di 19 anni residente a Cortona, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, invadendo il bordo della strada e travolgendo in pieno il pedone. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla vittima, che è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con l’automedica Alfa 3 della Valdichiana e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Cortona. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso 1, atterrato poco distante, ma purtroppo i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: al personale sanitario non è rimasto altro che constatare il decesso.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Cortona, che stanno indagando per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Il tratto stradale interessato, molto trafficato nelle ore mattutine, è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, ancora incredula di fronte all’ennesimo incidente mortale che coinvolge un pedone lungo una delle principali arterie del territorio.