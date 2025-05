Terremoto di magnitudo 3.2 avvertito anche in provincia di Arezzo: epicentro tra Marche e Toscana

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle ore 13:14 di sabato 24 maggio 2025. L’epicentro è stato localizzato a circa 2 chilometri a nord-ovest di Borgo Pace, in provincia di Pesaro Urbino, a una profondità di 9 chilometri.

Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse località tra le Marche e la Toscana, in particolare nei comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro (PU) e Sestino (AR), situati nelle immediate vicinanze dell’epicentro.

Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Per aggiornamenti e approfondimenti, è possibile consultare il sito dell’Ingv o seguire il profilo ufficiale su Twitter (@INGVterremoti).