Tre incidenti stradali in poche ore in provincia di Arezzo: un ferito grave trasportato in codice rosso

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio, si sono verificati tre distinti incidenti stradali in provincia di Arezzo, che hanno richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria 118, con il coinvolgimento di elisoccorso, ambulanze e forze dell’ordine.

Il primo sinistro è avvenuto alle ore 14:53 lungo la SS3BIS, tra le uscite sud e nord di Pieve Santo Stefano, in direzione Cesena. Coinvolta una moto, il cui conducente, un uomo di 35 anni, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza infermieristica di Pieve Santo Stefano. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Sansepolcro. Presenti anche le Forze dell’Ordine per i rilievi.

Pochi minuti dopo, alle 14:59, si è verificato un grave incidente nel comune di Sestino, lungo il Passo della Spugna. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente con un quod. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena con l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1. Coinvolto anche il figlio minorenne, portato in codice verde all’ospedale di Urbino dalla Misericordia di Sestino. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Il terzo incidente si è verificato alle 15:10 in località Puglia, nel comune di Arezzo, dove un furgone e un’auto si sono scontrati. Un giovane di 18 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Arezzo e la Polizia Municipale.

Al momento, solo uno dei feriti risulta in condizioni critiche. Gli altri sono stati trasportati per accertamenti, ma non sarebbero in pericolo di vita.