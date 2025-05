Karate Master: due atleti aretini volano a Taipei per i Mondiali

Roberto Paglicci e Marco Tavanti, due atleti dell’Arezzo Karate 1979, sono pronti a partire per Taipei, dove prenderanno parte ai World Master Games, uno degli eventi multisportivi più importanti al mondo, che riunisce oltre diecimila partecipanti di varie discipline e fasce d’età.

I due karateka debutteranno martedì 27 e mercoledì 28 maggio nella specialità del combattimento individuale, mentre giovedì 29 maggio saranno impegnati nella competizione a squadre con la nazionale italiana.

«Per entrambi è la prima esperienza mondiale – ha dichiarato Paglicci – ed è un’emozione fortissima. Abbiamo seguito una preparazione accurata tra palestra e tornei internazionali, ora ci confronteremo con avversari da tutto il mondo e cercheremo di dare il massimo per portare a casa una medaglia».

Paglicci, classe 1969, è il più esperto dei due: vanta un bronzo agli Europei Master 2023, quattro titoli italiani e due Coppe Italia. Gareggerà nei -75 kg della categoria Master C di Kumite (combattimento).

Tavanti, nato nel 1961, sarà invece in gara nei -94 kg della categoria Master D. Dopo una lunga pausa, ha ripreso l’attività agonistica tre anni fa, ottenendo due bronzi ai Campionati Italiani e un prestigioso terzo posto alla Copa de España Internacional Master Karate 2024.

«Grazie al lavoro con i tecnici dell’Arezzo Karate 1979 e al sostegno di Paglicci – ha spiegato Tavanti – ho potuto crescere costantemente. Ora parto per Taipei con determinazione e orgoglio, consapevole di rappresentare non solo la mia città, ma tutta l’Italia in un contesto sportivo di altissimo livello».