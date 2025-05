Intervento dei soccorsi oggi pomeriggio, alle ore 18:08, in via Vittorio Veneto ad Arezzo per un incidente che ha visto coinvolti un furgone e una bicicletta.

Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 41 anni, trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Arezzo con un’auto infermierizzata, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.