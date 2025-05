SBA sfiora l’impresa: l’Under 15 a un passo dalle finali nazionali dopo una stagione da record

La Scuola Basket Arezzo ha sfiorato uno storico traguardo nel campionato Under 15 d’Eccellenza, mancando l’accesso alle finali nazionali per un soffio. Dopo aver conquistato il titolo toscano con un impressionante bilancio di 24 vittorie su 26 partite, la formazione aretina si è guadagnata un posto nell’Interzona, fase in cui le migliori squadre italiane si sono affrontate per staccare il biglietto per la fase finale della stagione.

Inserita in un girone di altissimo livello disputato a Cento (Ferrara), l’Under 15 New Silver Car ha debuttato con una spettacolare rimonta contro il Città Futura Roma. Dopo un primo quarto in salita (23-33), i ragazzi di coach Umberto Vezzosi hanno ribaltato la gara imponendosi 99-92, trascinati da un super Matteo Branchetti (34 punti) e da Filippo Bettini (26 punti).

Nel secondo match, la SBA ha avuto l’occasione di sfidare una delle potenze storiche del basket italiano: l’Olimpia Milano. Nonostante la sconfitta per 62-90, l’esperienza è stata formativa e ha lasciato aperto lo spiraglio per la qualificazione, rimasta in bilico fino all’ultimo incontro con la Reyer Venezia.

Contro i veneti, la SBA ha lottato fino all’ultimo secondo: i tempi regolamentari si sono chiusi sul 59-59, rendendo necessari i supplementari. Qui i giovani aretini sono riusciti a mantenere il vantaggio fino agli ultimi istanti, quando un contropiede della Reyer ha fissato il punteggio sul 66-68, spegnendo il sogno tricolore.

Nonostante l’amarezza per il finale beffardo, la stagione della SBA resta memorabile. Il titolo toscano d’Eccellenza è il primo nella storia della società e i ragazzi hanno dimostrato di poter competere alla pari con i settori giovanili più blasonati d’Italia.

«L’epilogo è stato amaro e ingiusto – ha commentato coach Vezzosi –. Abbiamo sbagliato 23 tiri liberi e perso un pallone decisivo nei secondi finali. Ma i ragazzi meritano solo applausi: hanno dimostrato crescita, determinazione e valore, ponendo solide basi per il futuro della nostra società».