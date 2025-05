Madre e figlio investiti sulle strisce pedonali ad Arezzo: entrambi in ospedale

Alle ore 15:32 di oggi, i soccorsi del 118 sono intervenuti in via Beato Angelico ad Arezzo per un investimento pedonale. Una donna di 24 anni e il figlio minorenne sono stati travolti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica e la polizia municipale per i rilievi del caso. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo.