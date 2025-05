Grave incidente tra auto e moto sulla SP32 a Cortona: motociclista 32enne in codice rosso

AIntervento di emergenza questa mattina, domenica 18 maggio, alle ore 11:08 lungo la Strada Provinciale 32 nel comune di Cortona, in seguito a un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 32 anni, soccorso in condizioni critiche. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice 3 (rosso) all’ospedale di Siena tramite elisoccorso Drago.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con un’auto infermierizzata e il mezzo BLSD di Cortona, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, oltre all’elicottero di soccorso.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.