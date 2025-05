Colpito da arresto cardiaco durante una partita di calcetto: salvato in 4 minuti grazie al pronto intervento

Attimi di paura questa mattina a Soci, nel comune di Bibbiena, dove un uomo di 52 anni è stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava giocando una partita di calcetto. L’episodio è avvenuto alle 10:38. Provvidenziale il pronto intervento delle persone presenti sul posto che, guidate telefonicamente dalla Centrale Operativa 118 di Arezzo, hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dei soccorsi.

L’ambulanza infermierizzata di Bibbiena è giunta sul luogo dell’emergenza in soli 4 minuti dalla chiamata al numero unico 112. Il personale sanitario ha continuato le manovre salvavita e ha stabilizzato l’uomo, trasferendolo poi in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo, dove è stato sottoposto a un intervento di rivascolarizzazione in Emodinamica.

Fortunatamente, il 52enne è arrivato in ospedale cosciente e con respiro spontaneo. Attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva coronarica (UTIC), fuori pericolo ma in prognosi riservata.

«Il modello organizzativo dell’emergenza-urgenza ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia: la centrale operativa che guida i presenti, l’arrivo tempestivo dell’ambulanza e il trasferimento rapido nell’ospedale più adeguato fanno la differenza tra la vita e la morte», ha commentato Marzia Sandroni, direttrice della Zona Distretto Casentino. «Il merito va al personale sanitario e anche a chi, sul posto, ha avuto la prontezza di agire».

Anche Simone Nocentini, direttore del 118 per l’area aretina, ha sottolineato l’importanza della capillarità dei presidi sul territorio: «In Casentino la scelta strategica di collocare le postazioni di emergenza lungo l’asse della SR 71 si è rivelata ancora una volta vincente, permettendo un intervento tempestivo».

«Oggi questo paziente ha avuto la sua seconda possibilità», ha concluso Nocentini. Una storia a lieto fine che mette in luce il valore dell’organizzazione sanitaria e della collaborazione tra cittadini e operatori del soccorso.