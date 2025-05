Governo vara Bonus resilienza: 600 euro a chi riesce a non urlare “Basta!” guardando il telegiornale

Roma – Dopo il Bonus Psicologo, il Bonus Zanzariere e il Bonus Sedia Ergonomica da Smart Working (solo per chi soffre di sciatica di sinistra), il governo annuncia l’ultimo ritrovato in materia di sostegno emotivo: il Bonus Resilienza.

Il nuovo incentivo prevede un’erogazione di 600 euro per tutti i cittadini che dimostrano di aver resistito per almeno 7 giorni consecutivi a telegiornali, talk show e conferenze stampa senza lanciare oggetti contundenti contro lo schermo o urlare improperi udibili dai vicini.

«È una misura necessaria – ha dichiarato il Ministro del Benessere Psicosomatico e dell’Equilibrio Interiore – per premiare la pazienza di quei cittadini che, nonostante l’incessante flusso di notizie catastrofiche, cronache surreali e dichiarazioni da bar sport, riescono ancora a mantenere un contegno civile. Sono degli eroi silenziosi, come i panda, ma con meno bambù».

Per evitare abusi, il Ministero ha lanciato l’app “TienilaDentro”, in grado di rilevare il livello di frustrazione vocale e monitorare la frequenza delle imprecazioni. In caso di eccessi, l’utente perde l’accesso al bonus e viene temporaneamente iscritto d’ufficio al gruppo Telegram “Gridatori Anonimi”.

L’iniziativa non è passata inosservata. Il leader dell’opposizione (o forse della maggioranza, a seconda dell’orario in cui si legge questo articolo) ha dichiarato: «È l’ennesimo schiaffo alla rabbia libera. Noi vogliamo un paese in cui urlare ‘MAVAFF…!’ davanti al TG sia considerato patrimonio immateriale dell’umanità. Presenteremo un contro-bonus per chi sfonda almeno tre telecomandi al mese».

Il primo giorno di sperimentazione ha già prodotto risultati contrastanti. Alcuni utenti hanno resistito grazie a tecniche zen, altri semplicemente guardando i TG senza audio, fingendo che parlassero di cucina etnica.

Una signora di Pescara, invece, ha tentato la frode facendosi sostituire da un manichino Ikea durante l’orario dei notiziari. È stata scoperta solo quando il manichino ha iniziato a piangere guardando Porta a Porta.

Redazione interna, sempre più tentata di fuggire in un eremo tibetano senza Wi-Fi.