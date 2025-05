Arezzo, rimonta d’orgoglio a Genova: da 0-3 a 3-3 con Razzolini e Balducci. Decimo posto finale in Serie B

L’Arezzo chiude la stagione di Serie B 2024/25 con una prestazione da ricordare: sotto di tre reti sul campo del Genoa, le ragazze amaranto rimontano fino al 3-3 grazie alla doppietta di Razzolini e al primo gol tra le “grandi” di Balducci. Il pareggio consente all’ACF Arezzo di concludere il campionato al decimo posto.

GENOA – ACF AREZZO 3-3

Marcatori: 21’ Acuti, 39’ Campora, 53’ Cuschieri (G); 74’ Balducci, 77’ Razzolini, 93’ Razzolini (A)

Nell’ultima giornata, al “Vincenzo Ferraris” di Genova, l’Arezzo parte forte: nei primi 15 minuti colleziona quattro occasioni da gol, tra cui un tiro ravvicinato di Taddei e un’incornata di Fracas che esce di poco. Ma il Genoa colpisce alla prima vera occasione: al 21’ Acuti ribatte in rete una traversa colpita da Abate. Le padrone di casa raddoppiano al 39’ con Campora, abile a insaccare di testa su un cross dalla destra.

Nel secondo tempo, Cuschieri sigla il tris per le liguri al 53’, complice una disattenzione difensiva amaranto. Sembra finita, ma l’Arezzo reagisce con cuore e determinazione. Al 74’ Balducci accorcia con un colpo di testa su corner di Martino, realizzando la sua prima rete tra le grandi. Tre minuti dopo, Razzolini trova il 3-2 approfittando di una disattenzione della difesa. E al 93’, in pieno recupero, è ancora la capitana amaranto a colpire: stavolta di testa, su calcio d’angolo battuto da Lorieri.

Un pareggio che vale come una vittoria per l’Arezzo, capace di rimontare tre reti in trasferta e chiudere la stagione con una prestazione di grinta e qualità. Le ragazze di Ilaria Leoni salutano il campionato con un decimo posto e la consapevolezza di avere un gruppo giovane e competitivo, pronto a crescere ancora.