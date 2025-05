A molti il nome di Leonardo Bruni potrebbe non dire nulla, se non per averlo letto su una targa della scuola primaria di via Pier Luigi da Palestrina, a lui intitolata. Eppure, questo personaggio aretino, vissuto a cavallo tra il Trecento e il Quattrocento, fu una figura chiave dell’Umanesimo e della politica repubblicana fiorentina.

Nato ad Arezzo da Francesco Bruni, in una famiglia benestante e stimata, Leonardo visse in un contesto politico turbolento. Suo padre, fervente sostenitore dell’indipendenza della città, fu imprigionato nel 1384 durante l’occupazione del condottiero francese Eguerrand de Coucy, al servizio del Papa. Pochi mesi dopo, Arezzo fu ceduta per poche migliaia di fiorini alla Repubblica di Firenze.

Costretto a trasferirsi a Firenze, Leonardo si immerse nella cultura umanista e partecipò alla fondazione dell’Accademia Platonica Fiorentina, insieme ad altri intellettuali come Poggio Bracciolini, Angelo da Scarperia, De Rossi e Palla Strozzi, quando ancora la sua famiglia godeva di prestigio in città. Tutti erano allievi e seguaci del cancelliere Coluccio Salutati, maestro di pensiero e figura cardine dell’Umanesimo civile.

Il concetto di “libertà”, in Bruni e nei suoi compagni, non è passivo o teorico, ma attivo e politico, erede della lezione di Petrarca e della tradizione classica greca. La libertà non è solo assenza di tirannia, ma partecipazione alla cosa pubblica: un ideale da difendere contro le mire egemoniche delle signorie, in particolare dei Visconti.

Salutati sosteneva che il compito della politica fosse garantire la sicurezza e la dignità di ogni cittadino libero. Ogni amministratore doveva rendere conto pubblicamente del proprio operato, e non era consentito che più membri della stessa famiglia detenessero cariche pubbliche, per evitare la formazione di centri di potere dinastici.

In questo contesto, il ruolo di chi gestiva il denaro pubblico — e in particolare la famiglia dei Medici — divenne sempre più influente. Non c’erano fondi sovrani del Qatar, la “svolta green” o i profitti farmaceutici, ma fiorini prestati a usura, soprattutto dopo l’esilio degli Strozzi da Firenze, segnarono il destino politico ed economico della città.

Alla morte di Salutati, Leonardo Bruni ne ereditò il ruolo di cancelliere di Firenze, divenendo il principale interprete di un’idea di libertà civica che, seppur offuscata nel tempo, rimane centrale nella storia del pensiero politico occidentale. E osservò con amarezza, ma senza potervi porre rimedio, il progressivo declino della sua Arezzo natale sotto il controllo mediceo.