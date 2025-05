Incidente stradale a San Firenze: auto si ribalta, conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Intervento d’urgenza questa mattina per i Vigili del Fuoco di Arezzo in località San Firenze, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Una delle due auto si è ribaltata, intrappolando al suo interno il conducente ferito, impossibilitato a uscire autonomamente.

I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a immobilizzare l’uomo e a estrarlo in sicurezza dal veicolo capovolto. Dopo le operazioni di soccorso, le due auto coinvolte sono state messe in sicurezza per evitare ulteriori rischi.

Oltre al conducente della vettura ribaltata, altre tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente: due ragazzi e il conducente dell’altra auto.

I due ragazzi sono stati trasportati al Pronto soccorso di Arezzo in codice 2.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.