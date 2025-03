Tragedia a Ferrara: operaio aretino trovato morto in hotel, indaga la polizia

Non vedendolo arrivare al lavoro, i colleghi si sono insospettiti e sono andati a cercarlo in hotel. Ma dietro quella porta li attendeva una tragedia: il corpo senza vita di un giovane operaio aretino di 25 anni, trovato esanime nel letto della sua stanza al Best Western Palace Inn di via Eridano.

Il ragazzo, in trasferta da gennaio per lavorare nel settore petrolchimico con una ditta esterna, sembra essere stato colpito da un malore improvviso. Tuttavia, le cause esatte del decesso sono ancora in fase di accertamento. Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti nel primo pomeriggio di ieri, hanno escluso segni di violenza, colluttazione o effrazione. In camera non sono state trovate tracce di droghe o sostanze sospette.

Secondo la prima ricostruzione, i colleghi si sono preoccupati quando il giovane non si è presentato in cantiere come di consueto. Raggiunto l’hotel, hanno chiesto al personale di controllare la stanza. Quando un dipendente ha aperto la porta con il passepartout, si sono trovati di fronte alla drammatica scoperta: l’operaio era disteso sul letto, con il cellulare ancora in mano, forse nel tentativo di chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti il medico del 118, che ha constatato il decesso, e la Polizia per i rilievi. Per chiarire le cause della morte, il pubblico ministero di turno, Isabella Cavallari, ha disposto l’autopsia. Solo l’esame medico-legale potrà spiegare cosa abbia fermato il cuore del giovane operaio, spezzando una vita nel pieno della giovinezza.